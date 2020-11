Incontro in Regione col governatore Toti, la finalese Elena: "Apprezzata la capacità ascoltare e comprendere"

Commenta così l'incontro avvenuto ieri in regione la giovane diciannovenne Elena, che nei giorni scorsi si era fatta promotrice di un sit in di protesta della categoria di ristoratori e baristi a Finale ligure, poi annullata (leggi QUI ).

" Ieri ho avuto il piacere di incontrare il presidente Giovanni Toti e il consigliere Angelo Vaccarezza per poter esporre la mia e tante altre testimonianze per ciò che riguarda le categorie maggiormente colpite da questa situazione. Ritengo siano stati estremamente gentili e disponibili ad ascoltare quanto l'assenza di uno Stato che non ha dato assistenza ci abbia messo in ginocchio, tutti ".

"Un Governo che ha il dovere di aiutare, rimane impassibile di fronte alla disperazione delle realtà disastrate da aiuti non arrivati o non abbastanza tempestivi e sufficienti - continua Elena nella sua nota -. Non sono andata all'incontro pensando che possano avere la bacchetta magica e che da adesso possa cambiare tutto, ma l'aspetto umano disposto ad ascoltare e comprendere di queste persone, mi ha fatto davvero piacere. Ci hanno dimostrato di essere dalla nostra parte e incitate a non mollare, noi non ci arrendiamo perché.. #unitisipuò" conclude.