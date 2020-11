Riduzione Tari Celle, albergatori e commercianti incontrano il sindaco. Cerisola: "Non siamo soddisfatti"

Riduzione della Tari e rinvio del suolo pubblico gratuito.

Questi i temi al centro della discussione tra il sindaco Caterina Mordeglia, Fabrizio Cerisola, presidente degli albergatori di Celle e Riccardo Rebagliati insieme a Patrizia Santoro, rappresentanti dei commercianti che da qualche settimana sono sul piede di guerra dopo la chiusura dei locali alle 18 e che hanno richiesto a piena voce alla prima cittadino il taglio della tassa sui rifiuti.

Un incontro che si è svolto questa mattina e che ha visto il sindaco aprire sì al dialogo ma che non ha soddisfatto totalmente i rappresentanti di categoria.

"Siamo andati insieme a chiedere lo sgravio della Tari e ne siamo usciti un po' delusi, sul saldo della tassa dei rifiuti è stata stanziata una somma di 25mila, cifra ridicola, da ripartire con le partite iva. Non siamo soddisfatti, abbiamo sentito comuni limitrofi che sono riusciti a fare di più e ora ci rivedremo la prossima settimana e cercheremo di capire insieme al sindaco se si possono trovare ulteriori contributi per fare in modo di confluirne altri, una cifra come si deve, alle partite iva" il commento di Fabrizio Cerisola.

"Come alberghi abbiamo fatto il 70% in meno, siamo stati penalizzati dall'autostrada, dalla mancanza di posti in spiaggia, dalla viabilità cellese e dai parcheggi - prosegue Cerisola - rifiuti non ne produciamo, come possiamo pagare?".

"La Tari è molto alta chiediamo che venga tolta - spiega Riccardo Rebagliati - non abbiamo avuto risposte, non siamo contenti, aspettiamo che il sindaco ci richiami la settimana prossima".

"Lavoreremo nell'ottica della loro richiesta, ci rivedremo per entrare nel merito, non saranno contributi a pioggia ma mirati per chi ha realmente delle difficoltà, con le stesse modalità attuate dai comuni limitrofi" spiega il sindaco Caterina Mordeglia.

Il sindaco è pronta a venire incontro ai commercianti per quanto riguarda l'esenzione del suolo pubblico gratuito come avvenuto durante l'estate.