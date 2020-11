Fallimento Fac di Albisola, assolti dal reato di bancarotta Silvia Canepa e Massimo Bottaro

Assolti dal reato di bancarotta fraudolenta perché il fatto non sussiste e prescritti i reati tributari.

Questa la sentenza del Collegio del Tribunale di Savona, presieduto dal presidente, il giudice Marco Canepa, nei confronti di Massimo Bottaro e Silvia Canepa in merito al processo legato al fallimento della ex Fac di Albisola Superiore, l'azienda di via Gervasio che produceva tazzine da caffè e che è stata demolita qualche settimana fa.

Canepa, presidente del cda Fac dall’agosto 2007 al dicembre 2011 e poi amministratore unico e Bottaro in Fac da marzo 2008 a dicembre 2011 consigliere con delega commerciale, erano stati rinviati a giudizio nel 2018, era stato assolto invece l'ex consigliere delegato e direttore generale dall’aprile 1997 al luglio 2007 Paolo Canepa. Aveva patteggiato ad un anno e quattro mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena, Alberto Canepa, come consigliere delegato dall’agosto 2007 al novembre 2010.

Canepa e Bottaro sono stati quindi assolti per il fatto di aver trasferito beni ed attrezzature ad una società tunisina, Calu srl che faceva capo proprio alla Fac. Sono stati invece prescritti i reati tributari per omessi versamenti delle ritenute previdenziali risalenti intorno al 2011.

Secondo l'accusa del Pm Ubaldo Pelosi, che aveva chiesto due anni per la bancarotta semplice e fraudolenta, l'azienda albisolese avrebbe finanziato Calu trasferendogli risorse effettuando forniture di attrezzature marginali, mandando lavoratori in trasferta ed effettuando una cessione di semilavorati e di merce. Fac infatti aveva un credito nei confronti di Calu superiore a 390mila euro. Accuse che però sono state smentite dalla sentenza.

Soddisfazione per il verdetto da parte degli avvocati Vincenzo Scolastico e Luca Berni del foro di Parma.