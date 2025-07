Alassio, sanzione della Polizia Locale per vendita di alcolici nel weekend

Nella tarda serata di ieri è stato sanzionato un negozio di oggettistica varia sito nel pieno centro cittadino e gestito da cittadini asiatici, sorpreso a vendere alcolici nonostante l'apposita ordinanza sindacale in vigore lo vieti nelle serate di venerdì, sabato e domenica.

Nel corso dei controlli sono stati individuati alcuni giovani che uscivano dall’attività commerciale con numerose bottiglie di alcolici appena acquistate e, in conseguenza di tale accertamento, veniva dunque elevata la sanzione nei confronti del commerciante.

Soddisfatto il sindaco di Alassio Marco Melgrati: “L’ordinanza di divieto di vendita di alcolici nelle serate dei fine settimana, così come altri provvedimenti previsti nel Regolamento di Polizia Urbana, è importante per contenere fenomeni di consumo spropositato di alcool spesso propedeutico a episodi dannosi per l’immagine della nostra città. Ben vengano questi provvedimenti se sono da monito al rispetto delle norme, nell’interesse di tutti e con l’obiettivo di mantenere Alassio come luogo nel quale potersi divertire in sicurezza”.