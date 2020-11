IV Novembre, Vaccarezza: "Giornata di orgoglio e di speranza"

Ricorda Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo!": "Oggi celebriamo la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Oggi più che mai dobbiamo dire grazie a migliaia di uomini e donne che ogni giorno svolgono il loro dovere per garantire la nostra sicurezza, far rispettare le leggi e ripristinare la legalità nel nostro Paese.

Un compito non certo facile in un momento storico sociale complicato, che necessita attenzione e attenzioni, nei confronti dei nostri connazionali, dei cittadini in difficoltà, delle famiglie che hanno bisogno di un punto di riferimento.