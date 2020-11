Manifestazioni a Roma, il Siap chiede lo scioglimento di Forza Nuova, Traverso: "Giusta presa di posizione del nostro segretario"

"Dopo le gravi violenze premeditate messe in atto a Roma contro la Polizia di Stato, il SIAP, attraverso il suo Segretario Generale Nazionale Giuseppe Tiani ha chiesto lo scioglimento di Forza Nuova.



Giusta presa di posizione del nostro Segretario. Ritengo sia inaccettabile che si possa continuare a riconoscere un partito politico antistato: in pratica è come se la Repubblica Italiana riconoscesse gli estremisti che devastano le piazze quando si infiltrano nelle manifestazioni di protesta pacifiche". Lo scrive il segretario regionale di Siap Roberto Traverso.