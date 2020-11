Zampa (Sottosegretaria Salute): "Nessuna indicazione di governo sulle autocertificazioni"

Obbligo di autocertificazione per gli spostamenti o no? Questo è uno degli interrogativi che maggiormente stanno assillando gli italiani dopo la sottoscrizione da parte del Premier Giuseppe Conte del nuovo Dpcm.

In merito così ha risposto Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, in una intervista condotta da Rai Radio3 nell'ambito del talk show-contenitore "Tutta la città ne parla": "Al momento non ci sono indicazioni di governo sulle autocertificazioni, ma ovviamente se una persona volesse spostarsi in zona rossa dovrà dimostrarne i motivi". Zampa ha poi precisato che al momento non sarebbe intenzione di Conte tornare ad adottare la formula dell'autocertificazione.

Sulla suddivisione territoriale in aree di rischio, Zampa ha spiegato che "si tratta di un sistema per evitare un altro lockdown generale", dopodiché la sottosegretaria ha concluso con un appello a tutti gli italiani: "Lo so, siamo psicologicamente tutti molto stanchi, ma non dobbiamo cedere adesso e perdere la speranza, stiamo andando nella direzione giusta".