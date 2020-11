E' stato lanciato l'allarme intorno alle 19.00 di ieri per un furto avvenuto in un abitazione in via Avogadro a Celle.

Un ladro si sarebbe intrufolato nella casa di un anziano al secondo piano a due passi da via Colla ma è stato interrotto nel furto proprio dallo stesso proprietario che stava rientrando nella sua abitazione.

Non risulterebbe niente di mancante in casa.