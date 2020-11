Processo Tirreno Power, preoccupazione per la salute e per le polveri sui vestiti stesi, nei terrazzi e nei giardini: proseguono le testimonianze dei cittadini

Altri cittadini, dopo le ultime due udienze di settembre e ottobre, costituiti come parti civile nel processo che vede al centro la centrale Tirreno Power di Vado Ligure per il quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell'azienda, rinviati a giudizio con l’accusa di disastro ambientale e sanitario colposo, hanno esposto le problematiche da loro riscontrate principalmente negli anni 70-80-90 per via delle emissioni di carbone nei pressi della centrale che in quegli anni era gestita da Enel.

Questa mattina in Tribunale a Savona davanti al giudice Francesco Giannone, interrogati dall'avvocato Laura Mara, legale di Medicina Democratica, le parti civili come hanno fatto le prime 19 persone ascoltate, che abitavano nei pressi della ex Enel/Tirreno Power, si sono concentrati sulla loro situazione fisica e psicologica di quegli anni.

Tanta preoccupazione per la salute, le polveri presenti nei giardini, nei terrazzi, sulle auto e sui vestiti stesi e i rumori che si sentivano nel pieno della notte. Questi in sintesi i temi delle testimonianze dei cittadini.

Il prossimo 19 novembre proseguirà il processo con altri testimoni costituiti come parte civile.