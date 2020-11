Rsa Noceti di Savona diventa Centro Covid, i parenti dei pazienti: "Non muoiono per il virus ma di depressione?". Opere Sociali: "Non sarà una esperienza traumatica"

La Rsa Noceti del Santuario, che aveva partecipato ad una manifestazione di interesse emanata da Alisa e dalla Regione Liguria, diventa temporaneamente un Centro Covid mettendo a disposizione 38 posti letto (come la Casa del Clero di Albenga e Villa Raggio a Cairo), e i parenti dei pazienti presenti nella struttura sono sul piede di guerra preoccupati per l'incolumità dei loro anziani.

Questa mattina si è svolto un ulteriore incontro all'esterno della Rp Bagnasco dove l'amministratore unico di Opere Sociali Servizi (che gestisce 4 strutture a Savona) Lorena Rambaudi ha illustrato le motivazioni della scelta e lo spostamento dei pazienti nella Rp del Santuario piazza.

"Quando c'è un'emergenza bisogna mettersi a disposizione, bisogna rimboccarsi le maniche. Stiamo cercando di fare in modo di venire incontro alle vostre richieste, abbiamo rivoluzionato la nostra organizzazione sentendo i direttori sanitari e daremo la stessa assistenza e garanzia a 100 metri di distanza" ha detto Rambaudi.

"Il primo piano della residenza protetta sarà dedicata a seguire i pazienti - continua l'amministratore unico - abbiamo creato degli spazi dove ci saranno solo pazienti del Noceti, non sarà una esperienza drammatica e traumatica per gli anziani. Il Santuario lo stravolgiamo ma stando nelle norme".

"Siamo stati avvisati dello spostamento il giorno prima della decisione - dicono i parenti presenti - Non muoiono di Covid ma muoiono di depressione? A noi interessa la salute dei nostri parenti, loro sono abituati al stare a Noceti da anni, potrebbero non trovarsi bene in una struttura che non conoscono".