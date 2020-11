Chiusura punto nascite del Santa Corona, Toti: "Nessuno pensi che siano scelte fatte a cuor leggero"

"La chiusura del punto nascita del Santa Corona rientra in una delle opzioni di militarizzazione della nostra sanità per dare risposte alla crescente offerta di posti letto covid e alla crescente domanda gigantesca. Capisco che possa essere un problema per i sindaci del territorio". Così Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria, nel consueto punto stampa serale sull'emergenza coronavirus nella nostra regione ha affrontato il tema relativo alla chiusura del punto nascite dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"Non è una scelta definitiva come nessuna scelta definitiva di variazione verso il covid di presidi ospedalieri viene fatta in questo momento - ha aggiunto Toti - Sono scelte momentanee legate alla sicurezza del luogo, ai percorsi protetti per cui dobbiamo garantire i nostri pazienti, alla necessità di personale per assistere all’urto potente di nuovi degenti covid. Capisco talvolta l’amarezza dei professionisti che ci lavorano e delle rappresentanze politiche del territorio come i sindaci, nessuno pensi che siano scelte fatte a cuor leggero".

"Nessuno deve ritenerle come ‘cavalli di Troia’, questo lo trovo anche offensivo, per razionalizzare la sanità utilizzando in modo spurio o strumentale l’epidemia di covid. Sono misure prese momentaneamente e sottolineo momentaneamente, non appena potremmo tornare indietro lo faremo per garantire a tutti i posti letto necessari e le cure necessarie" ha infine concluso il presidente della Regione.