Aree verdi e giochi a Savona, i gruppi di minoranza: "Trascuratezza e degrado vi sono e permangono"

"Rispondendo a due interpellanze di Rete a Sinistra sulla manutenzione delle aree verdi e dei giochi per bambini, l'assessore Santi aveva risposto che l'amministrazione era intervenuta tempestivamente per risolvere le situazioni critiche e che, pertanto, a Savona non vi erano zone di degrado. La realtà dimostra, invece, che aree di trascuratezza e degrado vi sono e permangono: da Lavagnola a Villapiana, dal prolungamento alla Villetta, da Legino a la Rusca. Torneremo pertanto a chiedere un impegno e all'amministrazione teso a rendere usufruibili le aree verdi e i giochi per i più piccoli". Così i gruppi consiliari Rete a Sinistra Savona, Italia Viva Savona, PD Savona, Noi per Savona e MoVimento 5 Stelle Savona.