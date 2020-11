Coronavirus, Toti: "Zona arancione in tutte le province, virus cresce in maniera omogenea"

“Non ci sembra ci siano le condizioni, al di là delle singole sensazioni, per una diversificazione su base provinciale della zona arancione”. Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti, commentando nel consueto punto stampa sul coronavirus, la decisione del ministro della salute Roberto Speranza di inserire la Liguria in zona arancione da mercoledì.



“Il numero di ospedalizzati cresce in maniera omogenea su tutte le province, e ci aspettiamo che Genova si stabilizzi, ma che l'epidemia cresca nei territori di provincia. Per questo abbiamo ritenuto opportuno e prudente attenerci all'ordinanza del ministro, altrimenti rischiamo una babele dove si cambiano i provvedimenti. Ovviamente valuteremo l'andamento dell'epidemia e saremo pronti ad agire di conseguenza”.