Minacce di morte al governatore veneto Zaia, solidarietà del capogruppo regionale Lega Mai

“Ancora odio contro i leghisti. Solidarietà e vicinanza all’amico e fratello Luca Zaia, che ha ricevuto minacce di morte anonime via email. ‘Sei solo e sempre un Asino, vorrei spararti in bocca. Firmato ps’, l’ignobile minaccia inviata al presidente della Regione Veneto" commenta in una nota Stefano Mai, capogruppo regionale Lega Liguria - Salvini.

"La violenza e gli idioti non hanno ragione di esistere in una società civile, in particolare quella della comunità veneta che è amministrata in modo eccellente. Le gravissime e inquietanti minacce ricevute da Zaia non sono soltanto intimidazioni personali, ma rappresenta senz’altro un ulteriore campanello d’allarme di un clima di violenza che bisogna respingere facendo fronte comune tra istituzioni e cittadini".

"Buon lavoro a Luca e a tutti i veneti impegnati con caparbietà e buonsenso nella lotta al Covid-19” conclude.