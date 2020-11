Coronavirus, ATA PC Savona: "Quali motivazioni hanno indotto a dichiarare 'zona arancione' anche la riviera savonese e i piccoli centri dell'entroterra?"

"ATA PC Savona, Assicurazione tutela ambiente e protezione civile, ha chiesto alla Asl 2 savonese di acquisire i dati relativi alla saturazione dei reparti di terapia intensiva e sub intensiva degli ospedali della provincia di Savona". Si apre così la nota stampa firmata da ATA PC Savona.

"Premesso che ATA PC è in prima linea sin dal febbraio scorso nel raccomandare comportamenti prudenti ai cittadini, si intende capire quali motivazioni hanno indotto a dichiarare 'zona arancione' anche la riviera savonese e i piccoli centri dell'entroterra - prosegue il documento - Infatti, in questo periodo sono assenti sia i turisti che molti residenti, in ferie, e queste località appaiono scarsamente abitate e poco frequentate, condizione che già di per sé scongiura gli assembramenti. Si allegano fotografie scattate a Loano e Pietra Ligure comprovanti l'assenza di folla e assembramenti".