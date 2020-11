Santa Corona, Pasa (Cgil): "Istituzioni e sindacati confederali coesi a difesa della sanità pubblica, dei servizi territoriali e degli ospedali"

" I sindaci del finalese e dell'albenganese insieme a Cgil, Cisl e Uil di Savona si sono ritrovati per chiedere alla Regione Liguria un diverso modello di sanità nel nostro territorio. Istituzioni e sindacati confederali si sono quindi dimostrati coesi a difesa della sanità pubblica, dei servizi territoriali e degli ospedali savonesi del ponente " prosegue Pasa.

Questo pomeriggio Cgil, Cisl e Uil di Savona hanno incontrato i sindaci del ponente savonese nella riunione congiunta dei distretti sociosanitari albenganese e finalese in cui si è discusso circa il futuro del Santa Corona dopo lo spostamento del Punto Nascite al San Paolo.

"Le scelte politiche in tema di sanità della Regione Liguria e il modello sanitario regionale non rispondono alle necessità dei cittadini e neppure all'emergenza sanitaria dovute al Covid" afferma il segretario Cgil. "L'unica strategia dell'amministrazione regionale è quella di chiudere i reparti negli ospedali savonesi. Prima il punto di primo intervento a Cairo Montenotte, poi il punto di Primo Intervento nell'ospedale di Albenga ed infine la chiusura dei reparti di ginecologia e ostetricia al Santa Corona di Pietra Ligure. C'è necessita di più sanità pubblica e non il contrario" ammonisce.

"Abbiamo condiviso un documento tra amministratori locali e sindacato in cui chiediamo di ripristinare i servizi e i reparti chiusi nell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e di potenziare la sanità territoriale nei due distretti" conclude il massimo rappresentante savonese della Cgil.