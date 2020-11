Spotorno, un bando da 150 mila euro per sostenere le attività commerciali più colpite dall'emergenza Covid

Metterà in campo risorse per 150 mila euro nelle prossime settimane il Comune di Spotorno in questa seconda ondata pandemica che ha costretto diverse attività prima a veder ridotto il loro orario di apertura e poi costrette addirittura a chiudere, se non per il solo asporto o domicilio come quanto accaduto a bar e ristoranti.

"In pubblicazione questa settimana il bando per aiuto e supporto al nostro tessuto commerciale, per cui la nostra amministrazione ha stanziato una seconda tranche di aiuti che si vanno a sommare a quelli già arrivati come l’azzeramento della prima delle tre rate Tari (pari al 33% sconto) ed alla gratuità del suolo pubblico per tutto il 2020. Tutte le misure insieme superano i 300 mila euro" annuncia il sindaco Mattia Fiorini.

La domanda, i cui requisiti e informazioni maggiormente dettagliate verranno rese note nei prossimi giorni attraverso la pubblicazione del bando online, potrà essere formulata per spese di varia natura, che vanno dal ristoro delle spese per l'acquisto di materiali ed altre spese per adeguamento Covid fino alla riqualificazione di arredi, locali ed impianti.

Potranno partecipare gli esercizi di vicinato con superficie di vendita inferiore o uguale ai 100 metri quadri, i pubblici esercizi, le imprese di artigianato con punto vendita nel territorio e che hanno garantito l’apertura al pubblico per almeno 8 mesi l’anno documentabili con sede legale o un’unità locale nel Comune di Spotorno. Queste non dovranno aver usufruito o ottenuto altre agevolazioni per la parte della spesa ammessa a contributo e dovranno risultare in regola, nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con tutti i pagamenti, di qualsiasi natura (riconducibili all’azienda o ai proprietari/gestori) dovuti all’Amministrazione Comunale. Verrà inoltre richiesta la regolarità nei pagamenti di eventuali canoni di locazione per quanto riguarda i locali di proprietà comunale, oltre alla non sussistenza di alcun contenzioso con il Comune di Spotorno.