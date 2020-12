Spotorno, 24 domande per il "bando commercianti", Fiorini: "In grado di soddisfarle tutte"

Sono state 24 le domande pervenute al Comune di Spotorno per beneficiare del bando di sostegno per le attività commerciali che hanno subito perdite legate alle restrizioni imposte nella lotta al Covid19.

Il termine per la presentazione delle domande, presentabili da piccoli esercizi di vicinato, pubblici esercizi e imprese di artigianato spotornesi aperte al pubblico per almeno 8 mesi l’anno che volessero beneficiare dei fondi per un importo corrispondente al massimo per l'85% dei lavori e pari a 5mila euro, era stato fissato per lo scorso 11 dicembre.

"Gli uffici sono quindi ora al lavoro per esaminare le domande presentate e verificare i requisiti, ma non superando la cifra stanziata di 150mila euro riusciremo a stilare comunque una graduatoria e soddisfare tutte le domande presentate che, se tutte ammissibili, raggiungerebbero una quota massima di circa 104mila euro" spiega il sindaco Mattia Fiorini.

Nel dettaglio, sono state 11 le richieste di sostegno per interventi terminati entro l'anno corrente, 8 quelle riguardanti preventivi da realizzare per quelli non ancora terminati ma che si concluderanno entro il 31 maggio 2021, mentre 5 sono domande miste tra fatture e preventivi.