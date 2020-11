Il comune di Calice Ligure all'avanguardia in Liguria nell'uso del saturimetro: 10 strumenti donati alla comunità

Tutti, nel corso di questi mesi di pandemia, abbiamo imparato a conoscere e apprezzare l'importanza dell'uso di un apparecchio tanto semplice e di dimensioni ridotte quanto di fatto vitale nel trattamento dell'infezione dal nuovo Coronavirus. Si tratta del saturimetro, lo strumento in grado di indicare semplicemente premendo sul dito, senza alcuna puntura, il livello dell'ossigenazione del sangue, i cui valori al di sotto del 95% indicano problemi all'apparato respiratorio e sono indicatore di polmonite. Uno strumento non invasivo ma salvifico in molti casi, indispensabile per il monitoraggio di pazienti affetti da Sars-CoV-2 e indispensabile per la tanto citata "medicina del territorio" Su queste premesse nei mesi scorsi si sono confrontati l'amministrazione comunale di Calice e il dottor Erik Lagolio, residente nel Comune dell'entroterra finalese ben consapevole dell'importanza del pulsossimetro. "Qualche mese fa durante una chiacchierata - spiega il sindaco Alessandor Comi - è emersa la possibilità di organizzare per il nostro paese un servizio di monitoraggio di uno dei parametri più significativi per i casi di Covid-19. Da oggi così sarà: l'amministrazione si è infatti fatta coordinatrice dell'iniziativa e ha ricevuto, grazie all'interessamento di un cittadino e alla disponibilità della farmacia del paese, cinque saturimetri da fornire ai cittadini bisognosi di questo strumento".

Un'iniziativa che ha subito raccolto consensi e smosso lo spirito solidale della comunità: nel giro di poche ore i saturimetri che l'amministrazione consegnerà ai cittadini su segnalazione dei medici di famiglia e nella cui distribuzione dovrebbe essere coinvolta anche la locale sezione della Protezione Civile, sono raddoppiati arrivando a dieci grazie alla donazione dell'associazione "Calice città della musica". "Fondamentale è stato lo spirito di collaborazione tra amministrazione comunale, medici di base, farmacia e cittadini - precisa Comi - che unendo le loro forze in una corretta visione comunitaria sono certo riusciranno a fornire un aiuto importante al nostro sistema sanitario in questo difficile momento".

Spiega dunque il dottor Erik Lagolio, membro della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG): “Lo scopo di tale iniziativa è di misurare direttamente a casa del paziente i livelli di ossigenazione del sangue con l’utilizzo del saturimetro, uno strumento di semplice utilizzo e non invasivo. Potremo così individuare precocemente i casi severi di Covid-19 che potrebbero necessitare di un ricovero ospedaliero evitando l’accesso in pronto soccorso quando non necessario ed allo stesso tempo monitorare in sicurezza il paziente a domicilio. Grazie alla collaborazione di tutta la comunità speriamo in questo modo di ottenere un vantaggio strategico nella lotta al Covid-19”.