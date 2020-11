Anche Savona omaggia i caduti della Strage di Nassirya (FOTO)

"In occasione della commemorazione di Nassiriya e del Giorno del ricordo dei Caduti mitari e civili nelle missioni internazionali di pace ho deposto una corona di alloro presso il Monumento Rintocchi Memorie in piazza Mameli". Così Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona, nel giorno del diciassettesimo anniversario dell'attentato terroristico presso la base italiana in Iraq.