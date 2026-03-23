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Cronaca | 23 marzo 2026, 13:21

Savona, lutto per la scomparsa di Renato Pignone

Aveva 68 anni. Per anni consulente bancario e finanziario, è stato confratello della Confraternita dei S. S. Giovanni Battista e Petronilla

Savona, lutto per la scomparsa di Renato Pignone

Savona in lutto per la scomparsa di Renato Pignone.

Particolarmente conosciuto e stimato, ha lavorato per anni come consulente in ambito bancario e finanziario e negli ultimi 10 anni nella banca Widiba come district manager. Aveva 68 anni.

È stato inoltre confratello della Confraternita dei S. S. Giovanni Battista e Petronilla.

Lascia il fratello Bruno, la moglie Michelle, le figlie Manu con Federica e Chicca con Diego, i nipoti Sofia e Giacomo e tutti i parenti e amici.

Il funerale è stato celebrato lo scorso sabato nella chiesa di San Nicolò ad Albisola Superiore.

Luciano Parodi

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