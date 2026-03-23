Savona, per la sicurezza dei pedoni stop ai motocicli spericolati tra Monturbano e via Cigliuti

Nuove limitazioni alla viabilità a Savona a causa di motociclisti spericolati. E' stato istituito il divieto di transito, eccetto i mezzi autorizzati, in via Monturbano, nel tratto che conduce verso il vicolo di collegamento con via Cigliuti e il Ponte delle Streghe.

Il provvedimento è stato adottato in seguito alle segnalazioni dei residenti di via Cigliuti, che hanno più volte segnalato comportamenti pericolosi da parte di alcuni motociclisti. Secondo quanto evidenziato più volte dai residenti , diversi conducenti percorrevano il collegamento tra via San Lorenzo, via Barrili e via Monturbano fino alla zona di via San Francesco e via Cappuccini, arrivando fino al cavalcavia sopra via Mentana, nonostante la presenza lungo il percorso di una scalinata pedonale.

Una situazione ritenuta rischiosa per la sicurezza dei pedoni, soprattutto considerando la ridotta larghezza della strada e la conformazione del tratto, che rende la circolazione dei veicoli particolarmente pericolosa.

Con un'ordinanza della polizia municipale è stato così istituito il divieto di transito ai veicoli (eccetto autorizzati), la segnalazione di strada senza uscita. Il provvedimento è valido nel tratto in salita da via Barrili / via Monturbano verso via Cigliuti L’intervento vuole evitare il passaggio improprio di motocicli lungo un percorso non adatto alla circolazione a questi mezzi e a garantire maggiore sicurezza per chi utilizza la scalinata e il collegamento pedonale della zona.