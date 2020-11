Operazione 'Cocker d’oro", l’inchiesta si allarga: coinvolta anche un'altra professoressa nel giro di prostituzione tra Imperia e Andora

È destinata ad allargarsi l’inchiesta “Cocker d’oro” messa a segno dai Carabinieri di Alassio che nei giorni scorsi ha visto finire agli arresti domiciliari G.N. 58 anni, commerciante di Diano Marina, e il ristoratore andorese Roberto Tocchetto, 61 anni, accusati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso, mentre un terzo uomo, B.R pensionato di 70 anni, è indagato a piede libero in quanto ritenuto coinvolto nel giro di incontri hard sull’asse Imperia-Andora.

Sotto la lente degli inquirenti è finita una donna imperiese, P.C. di 56 anni, moglie di G.N., insegnante presso le scuole serali e anche in alcuni corsi in carcere, ma che si prostituiva attraverso alcuni siti on line dove, con l’apporto dei soggetti coinvolti nell’inchiesta, venivano diffuse le sue immagini erotico-pornografiche, che pubblicizzavano e favorivano gli incontri sessuali a pagamento. Un giro d’affari, secondo l’inchiesta, che portava nelle casse dei coniugi fino a otto mila euro al mese. Le tariffe delle prestazioni sessuali e gli appuntamenti venivano organizzati dagli indagati che si sarebbero anche occupati di accudire il suo cane, un cocker – da qui il nome dell’operazione- che se richiesto dai clienti veniva anche usato durante gli incontri sessuali.

Se poi i clienti richiedevano un’altra presenza femminile, stando alle risultanze investigative dell’Arma, veniva contattata un’amica della donna. Anche quest’ultima era insegnante e tempo fa lavorava in una scuola di Imperia per poi essere trasferita in un’altra sede ligure con un ruolo anche importante. Entrambe le donne non sono indagate, ma anzi risultano parte offese nel procedimento e a breve potrebbero essere chiamate dagli inquirenti per essere ascoltate.

Nelle carte dell’inchiesta emerge poi, un altro dettaglio. Il giro di prostituzione tra Imperia e la provincia di Savona sarebbe continuato anche in pieno lockdown. I clienti della 56enne prima di recarsi nelle case dove si sarebbero poi svolti gli incontri hot indossavano mascherine e guanti, come se ciò li tutelasse eventualmente dal contagio da coronavirus. Ciò i Carabinieri lo hanno potuto appurare tramite una serie di intercettazioni telefoniche e appostamenti e pedinamenti sia a piedi che auto. L’indagine è stata avviata nel novembre del 2019 ed è durata fino alla fine dell’aprile scorso. In questo arco temporale i Carabinieri hanno appurato che i clienti, tra quelli fissi e abituali, superavano i 70. C’era chi si recava nel savonese e chi invece nell’abitazione sita in via Pindemonte, nei pressi del cimitero di Oneglia. La donna nei mesi in cui l’Italia era piegata dall’emergenza sanitaria avrebbe fatto la spola tra quest’appartamento e un’altra abitazione. Ad Andora infatti, possedeva una seconda casa e per giustificare il percorso dalla città di residenza, Diano Marina, compilava autocertificazioni con una serie di dichiarazioni che per l’accusa sono assolutamente false. Dalle intercettazioni poi, i militari dell’Arma avrebbero appurato che uno degli indagati aiutava la docente negli aggiornamenti quotidiani di atti e documenti, riguardanti la sua professione di insegnante così come l’avrebbe aiutata anche a preparare alcune lezioni per i suoi alunni.

Mercoledì i due uomini finiti ai domiciliari compariranno dinnanzi al gip di Savona, Francesco Meloni, per l’interrogatorio di garanzia. L’avvocato Mario Leone, che assiste sia il 58enne G.N. che il pensionato 70enne ha annunciato che con ogni probabilità ricorrerà al Tribunale del Riesame e che da una lettura degli atti e dall’analisi delle contestazioni mosse “nella vicenda non sussiste alcuna ipotesi di coercizione della volontà nei confronti delle persone coinvolte”. Ed inoltre, il legale ha sottolineato che le persone indagate “non hanno mai percepito alcun denaro dalla donna che era a loro legata da vincoli di sincera amicizia e solo a questo titolo l'hanno aiutata in normali incombenze domestiche (pagamento utenze ed altro)”. Non ci sarebbe alcuno sfruttamento della prostituzione, invece per i Carabinieri e gli inquirenti Savonese i soggetti coinvolti avrebbero lucrato sugli incontri sessuali effettuati dalla docente.