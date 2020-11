Savona: impatto tra due motociclette davanti al mercato civico

Impatto tra due motociclette nella rotonda di fronte al Mercato Civico di Savona. Coinvolti nell'incidente sono un ragazzo e una ragazza, entrambi di giovane età, alla guida dei due motocicli.

La ragazza è stata trasportata in codice giallo per accertamenti dai Militi della Croce Bianca Savona e dal personale del Servizio Emergenza Sanitaria all'ospedale San Paolo. Non è grave.

Ad avere la peggio è il ragazzo, politraumatizzato, con diverse fratture, ma non in pericolo di vita, trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure.