Su Radio Onda Ligure l'intervista al cantautore e produttore Nino Buonocore

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo.

L’ospite di oggi pomeriggio sarà Nino Buonocore, cantautore, produttore, arrangiatore e grande artista che ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana dagli anni ’80 in poi, con successi indimenticabili come “Soli”, “Scrivimi” e “Rosanna”

L'intervista di oggi sarà anche l'occasione per presentare il suo nuovo singolo "Meglio Così” il brano inedito tratto dal nuovo disco del cantante dal titolo in JAZZ in uscita a gennaio 2021 in cui rivisita il suo repertorio in chiave jazz.

L'intervista andrà in onda alle 15.30 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.