Incidente stradale quest'oggi, intorno alle 18.15, lungo la via Aurelia a Vado Ligure. Secondo quanto riferito, un uomo in sella ad una bicicletta è stato colpito dalla portiera di un'auto in sosta che si è aperta improvvisamente.

Sul posto immediato l'intervento dei militi della Croce Rossa di Quiliano che hanno soccorso la persona ferita (47enne), vittima di un trauma cranico, trasportandola successivamemente in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona.