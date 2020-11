Albenga, le precisazioni del vicesindaco Passino sull'arredo urbano: "Criticità comunicate alla ditta Cibra"

Sulla sostituzione dell'arredo urbano ad opera di Cibra, problematiche ed alcune segnalazioni ricevute, il vicesindaco di Albenga Alberto Passino precisa:

“Continua la sostituzione dell’arredo urbano sul territorio comunale. Siamo consci che sussistano delle segnalazioni relative l'accessibilità alle fermate dell'autobus, specialmente su viale Pontelungo, determinate dalla ricollocazione delle nuove pensiline. Abbiamo già comunicato attraverso il Dec (direttore esecuzione contratto), il geometra Graziano Floccia, tali criticità alla ditta Cibra, che sta procedendo con le installazioni in base ad un crono programma e che interverrà al più presto per procedere ad una verifica di tutte le eventuali criticità e segnalazioni, punto su punto, per trovare le soluzioni più opportune. Rispondendo inoltre alle numerose richieste d’informazione sui pannelli dedicati ai necrologi, si precisa che anch’essi fanno parte dell’arredo urbano assegnato con gara e quindi sono in corso di sostituzione, là dove sono stati già rimossi”.