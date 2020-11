Dego, chiude la filiale Carige: il comune attiva nuova convenzione per la vendita dei buoni pasto per la mensa scolastica

Distribuzione buoni pasto: il comune di Dego, gestore del servizio di mensa scolastica, attiva uno sportello mediante una convenzione con un pubblico esercizio presente sul territorio locale.

La delibera è stata approvata nei giorni scorsi dalla giunta comunale guidata dal sindaco Franco Siri. Tale provvedimento si è reso necessario tenuto conto dell'oramai prossimo trasferimento a Cairo (a partire dal 23 novembre) della filiale Banca Carige, attuale distributore dei buoni.

Per non creare una situazione di forte disagio tra i cittadini, costretti a recarsi presso lo sportello cairese per l'acquisto dei buoni pasto, con una notevole perdita di tempo e un aggravio dei costi, la giunta Siri ha deciso di intervenire, stipulando appunto una convenzione con un pubblico esercizio situato sul territorio comunale. In zona centrale e quindi comodo per tutti i residenti. La scelta è caduta sulla tabaccheria "Barlocco Alda".