La Croce Rossa di Vado Ligure e Quiliano piange la scomparsa del volontario Carlo Marchisio

La Croce Rossa di Vado Ligure e Quiliano è in lutto per la scomparsa di Carlo Marchisio.

"Quando un volontario ci lascia, a lasciarci è prima di tutto un amico - si legge sulla pagina Facebook della Croce Rossa - Oggi è venuto a mancare Carlo Marchisio, nostro volontario dal 2012. Grazie Carlo per la tua amicizia, per il tempo, l’impegno e il servizio che hai voluto donare alla Croce Rossa Italiana: siano un esempio per ognuno di noi".

"Ci stringiamo nel tuo ricordo alla tua famiglia a cui vanno le nostre condoglianze" concludono dalla Croce Rossa di Vado Ligure e Quiliano.