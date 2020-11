Carcare, il sindaco De Vecchi fa il punto sulla situazione coronavirus: "41 cittadini positivi, 111 sottoposti a quarantena"

" I dati ufficiali trasmessi da ASL2 Savonese, per il nostro comune, mostrano una situazione costante dei casi di contagio - spiega De Vecchi - oggi i 'positivi' al virus, con esecuzione di tampone, sono 41. I concittadini sottoposti a 'quarantena' sono 111. I dati sono in linea con quelli provinciali e regionali ".

" Invito tutti a continuare le quotidiane azioni di autodifesa e controllo, applicando tutte le procedure e le regole che ci sono state indicate dalle Autorità Sanitarie Regionali e Nazionali - prosegue il primo cittadino - Per responsabilità verso la collettività, sottolineo l’importanza dei comportamenti individuali, di ognuno di noi nel avvisare i propri medici di famiglia (anello comunicativo importante dell'emergenza sanitaria) o le utenze di emergenza, in ogni caso di manifestazioni di sintomi. Moderiamo ai casi strettamente necessari gli assembramenti nei luoghi all'aperto e soprattutto al chiuso, come raccomandato dalle disposizione di legge ".

"Per i casi 'positivi' è attivo un servizio di ritiro 'speciale' dei rifiuti domestici, gestito dagli Uffici Comunali e da ditta specializzata; nel caso sono gli uffici comunali a provvedere a contattarvi al domicilio per organizzarlo. Tutti questi nostri concittadini, in particolar modo gli ospedalizzati, le loro famiglie, hanno bisogno del nostro morale conforto, personalmente e in nome di tutta la nostra comunità cittadina auspico loro la guarigione. La congiuntura economica generale non favorevole e l'aggravamento prodotto dalle chiusure ministeriali imposte per alcune tipologie di attività produttive, deve fare avvicinare la nostra sensibilità a tutte le situazioni di criticità che stanno subendo gli imprenditori del nostro territorio" conclude infine il sindaco di Carcare.