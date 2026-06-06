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Attualità | 06 giugno 2026, 12:32

Giugno in cantina per vite in Riviera, luoghi del vino aperti per tutto il mese

Nuova iniziativa della rete di imprese che raggruppa 23 aziende delle province di Imperia e Savona. Tantissimi appuntamenti in programma nelle vigne, tra le botti e in altre suggestive location. Il clou è previsto con Solstizio DiVino, nel weekend di passaggio tra primavera ed estate

Giugno in cantina per vite in Riviera, luoghi del vino aperti per tutto il mese

Luoghi del buon bere aperti per tutto il mese nel Ponente Ligure. Giugno in Cantina è la nuova iniziativa dell’attivissima rete di imprese Vite in Riviera (23 aziende con sede nelle province di Imperia e Savona), che propone una ricca serie di appuntamenti tra botti, filari, toccando anche altre suggestive location.
In giugno, nonostante i tanti impegni in sede, Vite in Riviera sarà nuovamente presente a rappresentare le eccellenze del Ponente in due prestigiose manifestazioni che si terranno nel capoluogo regionale e nell’estremo Levante: “Mare&Mosto” (Genova, 7-8 giugno), con un’inedita Masterclass - curata da Jacopo Fanciulli - dedicata agli Spumanti e ai Rosati, e  “Liguria da Bere” (La Spezia, 26-27-28 giugno).

Tutti gli appuntamenti proposti dalle singole aziende sono consultabili sul sito con il programma completo  su www.viteinriviera.it

Redazione

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