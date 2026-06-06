Giugno in cantina per vite in Riviera, luoghi del vino aperti per tutto il mese

Luoghi del buon bere aperti per tutto il mese nel Ponente Ligure. Giugno in Cantina è la nuova iniziativa dell’attivissima rete di imprese Vite in Riviera (23 aziende con sede nelle province di Imperia e Savona), che propone una ricca serie di appuntamenti tra botti, filari, toccando anche altre suggestive location.

In giugno, nonostante i tanti impegni in sede, Vite in Riviera sarà nuovamente presente a rappresentare le eccellenze del Ponente in due prestigiose manifestazioni che si terranno nel capoluogo regionale e nell’estremo Levante: “Mare&Mosto” (Genova, 7-8 giugno), con un’inedita Masterclass - curata da Jacopo Fanciulli - dedicata agli Spumanti e ai Rosati, e “Liguria da Bere” (La Spezia, 26-27-28 giugno).

Tutti gli appuntamenti proposti dalle singole aziende sono consultabili sul sito con il programma completo su www.viteinriviera.it