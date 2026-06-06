Cairo, analisi e campionamenti sulla pista d’atletica dello stadio Brin: primo passo verso il rifacimento

Cairo Montenotte compie il primo passo verso il rifacimento della pista di atletica dello stadio Cesare Brin, in località Vesima. Nessun cantiere all’orizzonte per ora, ma analisi e campionamenti indispensabili a valutare le condizioni dell’attuale pavimentazione e definire le corrette modalità di smaltimento.

Il Comune ha affidato il servizio alla ditta Chelab Srl per un importo complessivo di 697,36 euro. L’intervento prevede il prelievo e la classificazione del materiale del fondo pista, passaggio tecnico necessario prima delle successive operazioni di demolizione e rinnovo.

La copertura finanziaria è prevista nel bilancio 2026, all’interno del capitolo dedicato agli interventi sugli impianti sportivi.

Dietro l’atto amministrativo c’è l’intenzione di riqualificare una struttura che evidenzia un evidente stato di usura. A illustrarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione, che evidenzia come le verifiche servano a delineare con precisione le condizioni dell’impianto e a impostare il progetto di ristrutturazione.

“Facciamo il campionamento e le analisi per valutare il rifacimento della pista deteriorata – spiega – serve per capire come intervenire e quanto potrà costare l’opera. Dopo diversi anni dalla sua realizzazione, è arrivato il momento di intervenire in modo serio”.