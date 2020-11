Santa Corona, tossicodipendente in escandescenza nell'area dove è stato trasferito anche il pronto pediatrico (dopo la chiusura della Maternità)

Una scena purtroppo ordinaria per un ospedale, se non fosse che, durante la riorganizzazione giustificata dalla pandemia e finita nelle polemiche, il pronto soccorso pediatrico di Pietra Ligure è stato spostato all'interno del pronto soccorso generale. Due giorni fa un giovane in preda ad una crisi di astinenza si è presentato nel nosocomio, accedendo al percorso "pulito" del PS, quello per i casi non legati all'infezione da Covid.

Di lì a poco, il diciottenne ha cominciato a dare in escandescenza, urlando e minacciando i presenti, in preda a segni acuti da dipendenza. Il personale medico-sanitario ha subito cercato di ridurlo alla calma, ma è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine, presto giunte sul posto, per bloccarlo. Il giovane è stato quindi sottoposto a TSO.

Il fatto, stigmatizzato da chi ha assistito alla scena, è che l'area è condivisa da adulti e bambini. Bambini che inevitabilmente potrebbero spaventarsi in situazioni di questo genere.

Con la chiusura del punto nascite del Santa Corona dal 9 novembre (che la politica locale e regionale ha garantito come "temporanea"), il pronto pediatrico è stato dislocato e accorpato a quello generale.

Lo staff della Pediatria pietrese e gli altri direttori di struttura hanno lavorato alacremente per sistemarlo in modo idoneo, con ogni sforzo possibile. Ma la scelta di trasferirlo nel "calderone" generale non ha trovato tutti d'accordo, anche a fronte dei dati ancora in evoluzione sulla pandemia.