Savona, accampamenti nella spiaggia al Prolungamento, la polizia locale fa sgombrare le tende

Blitz della polizia locale di Savona questo pomeriggio al Prolungamento.

Da settimane i cittadini hanno segnalato la presenza di alcuni accampamenti nella spiaggia nella zona della piazza Eroe dei due Mondi sotto la fortezza del Priamar.

Gli agenti con tre pattuglie sono intervenuti per far sgombrare l'area ed hanno sequestrato sei tende e borse e valige con indumenti. E' stata identificata solo una persona per occupazione abusiva.

Successivamente è stato richiesto l'intervento da parte di Ata per bonificare l'area, teatro di degrado e sporcizia.