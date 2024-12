Savona, con la pet therapy il cagnolino Leone, le coniglie Girella e Penelope fanno felici gli ospiti de La Riviera

"Ciao, quando torni?" L'attività è appena finita, ma gli ospiti della residenza per anziani La Riviera di corso Vittorio Veneto chiedono già a Massimiliano quale sarà il prossimo incontro.

Massimiliano è un operatore di Anima Mundi di Genova, associazione accreditata che si occupa di interventi assistiti con gli animali, secondo le linee guida del Ministero. Periodicamente incontra gli ospiti della Riviera con il barboncino Leone, le coniglie Girella e Penelope, ma anche un golden retriever e porcellini d'India.

Quando Massimiliano entra nella sala delle attività, con i trasportini dei conigli e il barboncino Leone, gli occhi degli ospiti si illuminano. Le attività sono varie: dalla cura dell'animale, che viene spazzolato e accarezzato, ad attività più ludiche e ricreative.

Ed è quasi una gara a tenere in braccio e accarezzare Penelope o Girella, godersi un po' Leone, chi lo chiama da una parte e chi dall'altra, e dargli le crocchette.

Anche chi ha magari un po' di timore dei cani riesce a "sciogliersi" e a stabilire una relazione con Leone, barboncino di nove anni, vispo e sensibile alla presenza degli ospiti della Riviera.

"Sono attività ludico-creative e anche motorie adattate – spiega Massimiliano di Anima Mundi – Lavoriamo sulla relazione e l'interazione con gli animali, chiedendo anche di eseguire semplici esercizi. L'importanza degli animali è che allontanano i pensieri negativi e aiutano a cambiare prospettiva; inducono a concentrarsi sul qui e ora. L'animale è motivante e ci sono aspetti legati all'accudimento che stimolano l'anziano. Inoltre, l'animale non è giudicante e non mette in difficoltà: la comunicazione con lui è semplice. Non c'è sfruttamento dell'animale, che è sullo stesso livello dell'uomo".

Leone, Girella, Penelope e gli altri di Anima Mundi non sono però animali qualsiasi. Infatti, gli animali usati per queste attività hanno caratteristiche di docilità, capacità di relazionarsi con persone estranee, restano concentrati nella relazione con la persona e hanno un carattere empatico e socievole.