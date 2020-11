Incidente stradale, pare un tamponamento tra veicoli, nella tarda mattinata odierna lungo l'autostrada A10. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 11.45 e la macchina del pronto intervento si è subito mobilitata.

Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra Albisola e Savona in direzione Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, la viabilità ha subito qualche disagio.