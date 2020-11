Ritorno alla zona gialla, riaprono bar e ristoranti. Tripodoro (Fipe Confcommercio): "Una boccata d'ossigeno"

Si erano ormai quasi rassegnati ad attendere novità non prima del nuovo dpcm del Governo in vigore dal prossimo 4 dicembre bar e ristoranti, dopo che il presidente Toti solo alcuni giorni fa aveva confermato di ritenere più prudente per la Liguria rimanere, fino ad allora, zona arancione.

Come un fulmine a ciel sereno invece ieri è arrivato l'annuncio del ritorno della nostra regione alla "zona gialla", con la possibilità per le attività del settore della ristorazione di tornare a servire i clienti ai propri tavolini e banconi, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza appositi, fino alle 18.

"Non possiamo che essere contenti di questa parziale riapertura dei locali, speriamo possa essere una vera boccata d'ossigeno per tutta la categoria". Non nasconde la sua soddisfazione Pasquale Tripodoro, presidente di Fipe Confcommercio Savona, anche se ancora non può tirare un completo sospiro di sollievo l'intero reparto.

"Un pensiero ora deve andare anche a pub e attività che lavorano principalmente la sera, con gli aperitivi o il dopo cena, i quali non erano attrezzati per l'asporto. Non è molto ma è un inizio" spiega Tripodoro.

Resta dunque ora da capire se nelle prossime misure adottate, nelle quali l'esecutivo non intende allentare di troppo la stretta per evitare una recrudescenza della seconda ondata e prevenirne una terza nel futuro, vi sarà spazio per ulteriori aperture sugli orari. Ciò che pare ad oggi scontata è l'estensione del coprifuoco fino alle 22: fino a quell'ora bar e ristoranti potranno lavorare anche "in presenza"?