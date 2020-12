Alassio, Melgrati e Galtieri ospiti a Radio Onda Ligure 101

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure 101 oggi, come sempre dalle 13 alle 14, con protagonista il comune di Alassio.

Ospiti nello studio di Albenga il sindaco Marco Melgrati e il vicesindaco Angelo Galtieri, per tracciare un bilancio di questo 2020 particolare ma soprattutto per parlare del ritorno in municipio del primo cittadino dopo la sospensione durata 18 mesi.

Sarà possibile seguire la diretta su tutte le frequenze in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure" dall’Apple Store o dal Google Play Store.