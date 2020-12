Vaccarezza: "La provincia di Savona, la 'Cenerentola' del sistema carcerario italiano"

Annuncia Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria: "Leggo i giornali questa mattina e resto basito davanti alle dichiarazioni fatte dal Ministro Bonafede, che rappresentano un vero insulto alla provincia di Savona.

Abbiamo il triste primato di avere un Tribunale e non un Carcere, cosa che farebbe ridere se non ci fossero tutte le ricadute negative che stiamo affrontando, primo fra tutti l'impiego di mezzi e uomini delle Forze dell'Ordine, che dovrebbero stare a presidio del territorio, ma sono obbligati tradurre i detenuti da tutta la provincia alle varie case circondariali, (Genova, Imperia e Sanremo) e per gli spostamenti per le varie udienze.