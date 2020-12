Savona, incontro del sindaco con una rappresentanza del campo nomadi: "Sono preoccupati dell'eventualità di uno sgombero"

"Questa mattina abbiamo illustrato al signor Prefetto la situazione dell'area di sosta Fontanassa. Nel pomeriggio abbiamo incontrato una ristretta rappresentanza di residenti dell'area, preoccupati dall'eventualità di uno sgombero, a cui abbiamo rappresentato la situazione, riservandoci sulle azioni da intraprendere per la risoluzione delle criticità in coerenza con le decisioni assunte dal Consiglio comunale".

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio come annunciato questa mattina (Leggi QUI) ha incontrato il Prefetto di Savona Antonio Cananà per fargli presente la condizione del campo nomadi presente nei pressi del campo d'atletica.

Dopo che un emendamento della Lega votato favorevolmente da 22 consiglieri in consiglio comunale (ad esclusione del Pd e di Italia Viva che non hanno partecipato al voto, astenuto Versace di Vince Savona, contrari Ravera, Dell'Amico e la stessa prima cittadina) ha stoppato di fatto la variazione di bilancio prevista per la messa in sicurezza (150mila euro).