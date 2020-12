Mario Riboldi: "Io e Vilardo ideatori del concorso 'Un sogno nel cassetto'"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera:

"Stimata redazione, mi permetto di scrivervi per segnalarvi un errore che mi riguarda: casualmente guardando Wikipedia ho trovato scritto che riferendosi ad un vostro articolo (probabilmente), si dà la paternità del concorso letterario "Un sogno del cassetto" al comune di Alassio, ai Salesiani e a varie associazioni alassine".

"Con questa mia lettera, seppur con anni di ritardo, per puro dovere di verità e rispetto della vostra stimata testata giornalistica, intendo precisare che io, il sottoscritto Mario Riboldi, ex corrispondente giornalistico, sono l'ideatore e creatore unitamente all'amico Gabriele Vilardo de 'Il Portale degli Artisti', che mi ha fornito sostegno tecnico, del concorso letterario "Un sogno del cassetto", come giornali e riviste a tiratura regionale e nazionale avevano in quei anni evidenziato".

"Ora leggendo quanto appare su Wikipedia mi offende visto che gli enti citati non hanno avuto in quel contesto nessuna parte attiva, se non un mero sostegno non finanziario, ma solo di ospitalità. Spero di non disturbarvi con questa mia lamentela, ma che altri si prendano meriti non propri lo trovo immorale. Ancora più perché il comune non ha avuto rispetto di chi gratuitamente ha risaltato la città con tanto di concorso, primo in Italia per l'idea della gratuità e per i partecipanti".

Mario Riboldi di Alassio