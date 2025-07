Riceviamo e pubblichiamo.

"È da lunedì 30/06 che via Istria si presenta in questo stato (vedi foto allegate).

Non abbiamo più parole, sono anni che inviamo mail, a partire dalla Giunta Berruti, ma la situazione in via Istria, via Privata Istria, via Firenze, in Villapiana tutta è sempre la stessa.

Per non parlare della pulizia di strade, marciapiedi, del taglio del verde.

Famiglia Badile-Occelli"