Coronavirus, Toti: "Dpcm di Natale già in Gazzetta, se va in conversione parlamentare proveremo a modificarlo"

"Il decreto ormai è in Gazzetta, più che criticare questa scelta al momento non posso fare: è evidente che se andasse in conversione parlamentare già prima delle feste di Natale sarebbe nostra intenzione, ma credo anche di molte forze politiche del paese, provare a modificarlo. Capisco le responsabilità che gravano e non ho mai banalizzato le responsabilità di nessuno, ma in questo caso credo che l'impostazione sia molto sbagliata". Così il presidente della Regione Giovanni Toti, nel corso del consueto punto stampa sull'emergenza coronavirus in Liguria, a proposito del Dpcm che entrerà in vigore nelle prossime ore.