Finale, demolizione e ricostruzione ex colonia Mavico: approvata convenzione

Approva ieri in giunta comunale la convenzione tra comune di Finale e Fresia 1952SRL, in merito alla demolizione e ricostruzione dell'ex colonia nota come Mavico (via Manie).

"Si tratta di un importante passo nella direzione della riqualificazione ambientale - spiega il sindaco e assessore all'Urbanistica Ugo Frascherelli - L'edificio esistente (del quale inizierà a breve la completa demolizione) è un manufatto altamente impattante in un luogo prestigioso e importante del territorio finalese, essendo collocato per metà al di sotto della strada provinciale e per l’altra metà al di fuori di essa. Questa conformazione, oltre alle condizioni di degrado ormai pluridecennale, hanno sempre costituito un elemento di degrado paesaggistico".

La soluzione progettuale redatta dallo studio internazionale (ma con sede in Liguria) Peluffo&Partners, in collaborazione con lo studio tecnico finalese Vallarino Engineering VP6, prevede la completa demolizione del manufatto esistente e la sua sostituzione con un manufatto gradonato di 4 piani per circa 1315 mq complessivi di superficie utile e 25 unità abitative, collocato completamente al di sotto del piano stradale e quindi praticamente invisibile.