Le comunità di Loano e Spotorno piangono la scomparsa di Bruno Vescovi

Si è spento all'età di 78 anni Bruno Vescovi. Laureato in giurisprudenza, era stato agente di polizia municipale e aveva trascorso la maggior parte della sua carriera a Loano, dove dal 1978 al 2003 era stato comandante del corpo di Polizia Locale.

Conosciuto, ben voluto e stimato negli ambienti musicali, Bruno era il fratello del tastierista savonese Joe Vescovi. Il nome di Joe è indissolubilmente legato a quello della band italo/britannica The Trip con la quale ha realizzato quattro album "The Trip", "Caronte", "Atlantide", "A time of change", ed un film intitolato "Terzo Canale - Avventura a Montecarlo" con la partecipazione di numerosi altri musicisti della scena italiana dell'epoca (New Trolls, Mal dei Primitives, Ricchi e Poveri). Dopo la fine dei Trip Joe Vescovi era stato componente della band di Umberto Tozzi e aveva militato in altre formazioni rock italiane, come gli Acqua Fragile e i Knife-Edge.

Bruno Vescovi, afflitto da tempo da molteplici problemi di salute, aveva scelto Spotorno come suo "Buon ritiro". La passione per la musica ha sempre attraversato tutta la sua famiglia: Bruno era infatti il padre del chitarrista savonese Marco Vescovi.

Un breve rito di benedizione, nel rispetto delle normative di contenimento del Covid-19, sarà celebrato domattina, 4 dicembre, alle 11 presso il cimitero di Spotorno.

Proprio in questo stesso periodo, era il 28 novembre del 2014, si spegneva Joe Vescovi. Oggi, a sei anni di distanza, i due fratelli, tanto legati in vita, potranno tornare a riabbracciarsi.