Lotteria degli scontrini, assessore Benveduti: "Ulteriore beffa per i commercianti"

"Nel bel mezzo della crisi più grave dal Dopoguerra in poi, quali sono le contromisure adottate dal governo? Bonus monopattini, banchi a rotelle e adesso anche la lotteria degli scontrini. Con che coraggio Conte e soci chiedono ai negozianti di sostenere ulteriori spese per adeguare i registratori telematici appena acquistati?". Lo dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, in merito al gioco a premi ideato dal governo per combattere l'evasione fiscale.