Celle, cadono tegole sull'Aurelia all'incrocio con Via Colla: rallentamenti sul tratto

Intorno alle 11.00 è stato lanciato l'allarme per la caduta di alcune tegole da un'abitazione in via Poggi nei pressi dell'incrocio con via Colla, sul marciapiede della fermata dell'autobus direzione Savona.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area che è stata transennata.

Sul tratto si sono registrate imponenti code anche per via dei semafori presenti per i lavori di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida.

La polizia locale è sul posto per regolare la viabilità. Fortunatamente non si sono registrati feriti.