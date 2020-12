Maltempo senza tregua nell'entroterra savonese che sta provocando diversi disagi alla viabilità. Una forte nevicata ha causato la caduta di alberi lungo la Sp 542 nella zona di Giusvalla e lungo la Sp 334 del Sassello: entrambe le strade sono state chiuse al traffico e in entrambi i casi si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza.

La Sp 334 del Sassello è stata riaperta a senso unico alternato.