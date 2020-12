Maltempo, la consigliere provinciale Isella: "Grazie per l’immenso lavoro fatto questa notte durante l'allerta neve arancione"

"Orgoglio Savona. Sì, permettetemelo ancora una volta di ringraziare l’immenso lavoro fatto questa notte durante l'allerta neve arancione". Si apre così il post Facebook della consigliere provinciale Luana Isella relativo alla nottata di maltempo con i conseguenti disagi sulle strade dell'entroterra savonese.

"Questa volta la perturbazione ha colpito la zona del sassellese - prosegue Isella - Anas ha chiuso la strada 334, la Provincia di Alessandria a confine non si è resa raggiungibile lasciando un tratto di strada non coperto. Le provinciali non hanno mai chiuso se non temporaneamente per un albero caduto a Giusvalla, il transito è sempre stato garantito su tutto. Qualche lamentela per il lavoro non perfetto, ma in emergenza quello che conta è esserci e noi da sempre ci siamo. Grazie a tutti come sempre".