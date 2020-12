Neve in Val Bormida, le autostrade giocano d'anticipo: cartelli con avviso "Possibile blocco pesante"

Come riportato dal bollettino meteo, tra stasera e domani è previsto il ritorno della neve nell’entroterra savonese, in particolare nella zona della Val Bormida. Si prospetta quindi un’altra giornata complicata per la viabilità, come accaduto la scorsa settimana, quando a causa della neve, la società che gestisce l’autostrada chiuse la tratta, dirottando i mezzi pesanti sulle arterie periferiche.